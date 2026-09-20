Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — один из главных в церковном календаре. Он открывает годовой круг двунадесятых торжеств. Верующие отмечают его традиционно 21 сентября. Этот день посвящён рождению Девы Марии — событию, с которого началась история спасения человечества.

История праздника

Событие рождения Богородицы не описано в канонических Евангелиях. Церковное Предание сохранило эту историю благодаря Протоевангелию Иакова. Этот текст датируется II веком.

Родителями будущей Богородицы были праведные Иоаким и Анна. Они жили в Иерусалиме. Их жизнь была примером веры и добродетели. Но у них не было детей. В иудейском обществе того времени бесчадие считалось позором.

Однажды Иоаким принёс в храм дары для жертвоприношения. Первосвященник отказался принять их. Он публично укорил Иоакима за бездетность. Опечаленный, Иоаким ушёл в пустыню. Там он сорок дней молился и постился.

Его жена Анна тоже молилась. Однажды в саду она увидела гнездо с птенцами. Эта картина растрогала её до слёз.

«Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», — сокрушалась она.

В этот момент обоим супругам явился Ангел Господень. Он возвестил: их молитва услышана. У них родится Дочь, Которую будут благословлять все народы. В положенное время у пожилых родителей родилась Девочка. Её назвали Марией. Это имя означает «Госпожа» или «Надежда».

Это событие стало символом конца ветхозаветного ожидания. Оно положило начало новой эре. Через рождение Девы Марии человечество сделало первый шаг навстречу Богу.

Как правильно провести праздник

Рождество Богородицы — день радости и молитвы. Верующие стараются провести его достойно. Утром следует пойти в храм на праздничную литургию. Желательно исповедаться и причаститься. Если нет возможности посетить службу, можно помолиться дома.

В этот день важно собрать за столом родных и близких. Хозяйки пекут хлеб с буквами «Р» и «Б». Этими хлебами угощают домочадцев и соседей. Обязательно раздают нуждающимся с просьбой помолиться о родителях.

Праздник не обходится без добрых дел. Помощь ближнему, милостыня, утешение скорбящего — всё это угодно Богу. В этот день не следует заниматься тяжёлым физическим трудом. Нельзя ругаться, сквернословить и ссориться.

21 сентября начинается осенний мясоед. Это время, когда можно есть любую непостную пищу. Ограничения действуют только в среду и пятницу.

Как правильно молиться Богородице

Молитва к Деве Марии в день её Рождества обладает особой силой. Верующие обращаются к ней с самыми сокровенными просьбами.

Молиться можно в храме или дома. Перед иконой Богородицы ставят свечу. Читают тропарь праздника, акафист или канон. Если нет возможности читать полное правило, можно произносить краткие молитвы.

Бездетные пары просят у Богородицы дарования детей. Супруги молятся об укреплении брака и мире в доме. Родители просят заступления за своих детей, больные — об исцелении, все верующие — о заступничестве перед Господом.

Молитва должна идти от сердца. Важно не просто произносить слова, а верить в помощь Богородицы. Она — заступница и ходатаица за род христианский.

Народные традиции и приметы

В народе праздник называли «Малая Пречистая» и «Осенины». С этого дня начиналась настоящая осень. На Руси завершалась жатва, убирали пчёл в ульи, собирали лук.

Женщины выходили к берегам рек с овсяным хлебом. Старшая из них стояла с караваем. Молодые пели песни. Потом хлеб разламывали и скармливали скоту. Крестьяне устраивали пиры по случаю окончания сбора урожая. Чем богаче был урожай, тем дольше длилось празднование. В семье варили пиво, резали овцу, готовили пироги.

Тесть и тёща приглашали зятя. Сваты и сватьи занимали почётное место за столом.

Народные приметы на 21 сентября