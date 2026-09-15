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Жириновский называл три условия начала мировой войны

Валерия Мединская
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Прогнозы Владимира Жириновского когда-то вызывали смех. Теперь их перечитывают с тревогой. Многие его предсказания сбылись с пугающей точностью. И одно из самых мрачных касается 2027 года. Политик считал, что именно тогда может начаться Третья мировая война.

Почему Жириновского стали называть пророком

При жизни Жириновского многие не воспринимали всерьёз. Его образ был слишком эпатажным. Но после смерти он обрёл славу настоящего провидца. Мистики здесь нет, всё дело в профессионализме и остром уме. Политик анализировал прошлое, внимательно наблюдал за настоящим и точно прогнозировал будущее.

Один из его прогнозов удивлял ещё в девяностых. Жириновский предрёк, что Украина станет ареной противостояния России и Запада. Она окажется участницей большого конфликта. А как государство — вовсе прекратит существовать. Тогда же он говорил: Крым и юго-восточные регионы вернутся в состав России.

Тогда это казалось бредом, но сегодня всё сказанное воспринимается иначе. Жириновский умел мыслить наперёд. Ему не нужно было приписывать себе предвидение после событий. Это удел гадалок и астрологов.

2027 год: точка наивысшей опасности

Особую тревогу вызывает прогноз Жириновского на 2027 год. Политик отводил ему время острой политической напряжённости. Она может завершиться большим военным конфликтом.

Владимир Вольфович объяснял свою позицию. Ещё в 2020 году он сказал: противоречия между крупными странами достигнут пика. Традиционная дипломатия окажется бессильной. Когда словами договориться не получится, кто-то применит силу. Начнётся ответная реакция.

Что должно сбыться перед войной

Для худшего сценария нужны несколько условий.

Первое — хаос на Ближнем Востоке. Жириновский точно предсказал: США и Израиль нападут на Иран. Часть прогноза сбылась. Пока не исполнилось другое: нефть не подорожала до 300 долларов за баррель, а миллионы беженцев не хлынули из региона.

Второе — ресурсное истощение Европы. Она будет лихорадочно искать способы удержать благополучие. Представители «райского сада» пустятся во все тяжкие. Они готовы принять самые рискованные решения, в том числе военные.

Третье — США намеренно дистанцируются от роли гегемона. Китай побоится взять роль мирового арбитра на себя. Россия же, предрекал Жириновский, чудом останется в стороне от мировой грызни.

Гипероружие вместо ядерной бомбы

Если сценарий сбудется, погрузится ли мир в ядерный апокалипсис? По Жириновскому, нет. Он говорил о применении «гипероружия».

«Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета, — описывал политик. — И от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется. Как пример, я говорю».

Ядерного удара не будет. Но появится оружие, способное уничтожить целое государство за считаные минуты. Именно таким Жириновский видел начало Третьей мировой.

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