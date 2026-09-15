Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

Три очага возгорания выявили в Таганроге после массированной атаки ВСУ. Повреждения получили жилые дома, учебное заведение, коммерческое здание и несколько других объектов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По уточнённым данным, в пяти многоквартирных и трех частных домах выбило стекла. Повреждено остекление учебного заведения и коммерческого здания.

Кроме того, в городе пострадала газовая труба. При этом на работу систем жизнеобеспечения повреждение не повлияло. Повреждения зафиксировали на складах сельхозпредприятий, в продуктовом магазине и на складе Ozon.

Экстренные службы работают на местах происшествий. Пострадавших среди жителей нет.

Утром специальная комиссия начнет оценивать ущерб. Жители могут обратиться в Управление защиты от чрезвычайных ситуаций Таганрога на улице Морозова, 8 или позвонить на горячую линию 8 (8634) 37-50-88.