На Урале ветерана СВО без ноги избили толпой и отняли у него машину

В Каменске-Уральском компания избила 25-летнего инвалида, лишившегося ноги на СВО, после чего отобрала его автомобиль KIA Optima, пишет E1.RU.

Местный житель Валентин ушел на фронт добровольцем и был демобилизован после тяжелого ранения, закончившегося ампутацией конечности. В начале сентября парня позвал «поговорить» его знакомый.

«Валентин с друзьями приехали, в итоге на них набросились толпой. Валентина кто-то ударил кулаком и сбил с ног», — рассказали изданию родственники пострадавшего.

Затем зачинщик конфликта, будучи пьяным, сел за руль машины, принадлежащей ветерану, и сбил его товарища, пытавшегося остановить угон. Злоумышленнику удалось скрыться от ГАИ. Он сильно повредил авто: сломал двери, испортил колесные диски. Близкие бойца уточнили, что угонщик бросил его в поле и сбежал. При этом из салона пропали 50 тысяч рублей.

Родные пострадавшего добавили, что нападавший ранее хвастался вероятным родством с начальником каменской колонии ИК‑47 и утверждал, что «ему ничего не будет».

Руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал, что личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый житель 2005 года рождения. Сейчас его ищут, чтобы задержать и провести допрос. По итогам разбирательства представители МВД примут процессуальное решение.