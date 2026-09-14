Атака дронов на Новороссийск: откуда могли запустить БПЛА

Ночь на 14 сентября в Новороссийске прошла под угрозой атаки беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что дроны могли запустить с юга Украины.

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников. Аппараты сбивали над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами России.

Угроза атаки БПЛА в Новороссийске была объявлена вечером 13 сентября. Глава города Андрей Кравченко объявил ее в 23:39 и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Тем, кто находился в помещениях, мэр рекомендовал перейти в комнаты без окон. Оказавшимся на улице посоветовали спуститься на цокольные этажи зданий или в подземные переходы.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru оценил возможное направление запуска беспилотников.

«Беспилотники в сторону Новороссийска могли запустить с южных территорий. Это, скорее всего, Николаевская область или часть Херсонской области, которая пока находится под контролем Киева. Но наши военные хорошо сбивают дроны», — пояснил он.

Таким образом, эксперт связал возможный маршрут беспилотников с южными районами Украины. При этом точное место запуска аппаратов официально не сообщалось.