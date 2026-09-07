Лжеэкстрасенс выманила у москвички 2,5 млн рублей на «спасение» больного сына

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю жительницу подмосковной Балашихи, которая под видом магических услуг обманула мать тяжелобольного ребенка на сумму более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает канал «База».

По данным источника, история началась с визита женщины в салон красоты. Узнав о тяжелых проблемах в семье клиентки, косметолог посоветовала ей обратиться за помощью к своей сестре, которая якобы обладала экстрасенсорными способностями.

Воспользовавшись уязвимым положением матери, лжецелительница быстро нашла способ запугать женщину. Она заявила, что на семью навели «смертельную порчу» и спасти женщину и ее ребенка можно исключительно с помощью дорогостоящих обрядов.

Доведенная до отчаяния женщина поверила мошеннице. Сначала она переводила крупные суммы денег, а затем начала отдавать свои драгоценные украшения. Доверие жертвы было настолько высоким, что она по ночам ездила на кладбища для участия в «магических ритуалах», самостоятельно покупая для них свечи и другую атрибутику. В общей сложности мошенница получила от потерпевшей более 2,5 млн рублей.

В ходе расследования полицейские вышли на след злоумышленницы и обнаружили еще одну предполагаемую жертву, у которой та же женщина выманила почти 500 тысяч рублей.

При задержании 44-летней подозреваемой и проведении обыска по месту ее жительства были изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, банковские карты, похищенные украшения, записи, свечи и карты Таро.