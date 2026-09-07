БПЛА ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Алексей Самохин
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Украинские военные могли атаковать Пермь беспилотниками с территории северо-восточных областей Украины. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, для ударов по удаленным регионам России наиболее вероятными районами запуска могут быть Харьковская и Сумская области.

«На дальние наши регионы дроны летят из Харьковской и Сумской областей, оттуда ближе всего», — сказал Дандыкин.

Эксперт считает, что украинская сторона намеренно продолжает наносить удары по российским регионам на фоне ситуации на линии фронта. По его словам, атаки по гражданским объектам становятся для ВСУ одним из доступных способов воздействия.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что утром 7 сентября регион подвергся атаке беспилотников. Над территорией края российские военные сбили 27 БПЛА. В Перми в результате атаки поврежден многоквартирный дом. Погиб один человек, еще четверо получили травмы. Обломками беспилотника задело частный дом и придомовую территорию, там обошлось без пострадавших.

Для жителей поврежденной многоэтажки организовали пункт временного размещения. В ближайшее время специалисты должны приступить к восстановлению здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По предварительным данным СК, 7 сентября украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками гражданские объекты Перми. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, типы примененных беспилотников и лиц, которые могли быть причастны к атаке.

Расследование продолжается. Количество погибших и пострадавших, по данным СК, уточняется.

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