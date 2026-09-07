В Рязанской области за неделю ликвидировали 31 пожар, пострадал один человек

С 31 августа по 6 сентября в Рязанской области пожарные ликвидировали 31 возгорание. Огонь повредил или полностью уничтожил 14 строений и две единицы техники, один человек попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Из 31 пожара 17 произошли по техногенным причинам, ещё 14 раз горел мусор. Такие возгорания часто вспыхивают на свалках и пустырях, особенно в сухую погоду, и быстро распространяются на соседние постройки.

Самый тяжёлый случай произошёл 1 сентября. В многоквартирном доме случился пожар, в котором пострадал мужчина 1989 года рождения. Его госпитализировали, подробности о его состоянии пока не сообщаются.

Всего за неделю в регионе сгорели или получили повреждения 14 зданий и два транспортных средства. Точные адреса и причины конкретных пожаров в сводке не раскрываются.

На реках, озёрах и других водных объектах области происшествий за эту неделю в МЧС не зафиксировано.