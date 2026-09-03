Жительница Рязани получила 7 лет колонии за убийство сожителя рукояткой ножа

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как установило судебное следствие, инцидент произошел в апреле 2026 года в квартире на улице Тимуровцев. Подсудимая распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Спустя некоторое время между ними возник словесный конфликт, поводом для которого стало отсутствие алкоголя.

Находясь в состоянии опьянения, женщина нанесла лежащему на полу сожителю не менее девяти ударов металлической рукояткой ножа в область головы и туловища. После этого она прекратила избиение. Потерпевший смог подняться и сесть на табурет, но через несколько секунд потерял сознание и упал.

Сразу после случившегося подсудимая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали мужчину, однако спасти его не удалось — потерпевший скончался в больнице в тот же день от полученных травм.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд, учитывая умышленный характер преступления, степень его общественной опасности и характеризующие данные подсудимой, признал ее виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор Октябрьского районного суда Рязани в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.