В Рязанской области 4 сентября ожидаются дожди, грозы и туман

В пятницу, 4 сентября, погоду в Рязанской области будут определять переменная облачность и локальные атмосферные фронты. По данным синоптиков регионального ЦГМС, жителей ждет комфортный температурный режим, однако не обойдется без осадков и ухудшения видимости в утренние часы.

Ночью осадков не ожидается, однако в темное время суток и рано утром в отдельных районах возможен туман, который снизит видимость на дорогах.

Днем местами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах не исключены грозы. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью его скорость составит 2–7 метров в секунду, а днем усилится до 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха останется комфортной для начала осени. Ночью от +8°С до +13°С. Днем воздух прогреется до +19…+24°С.