В Рязанской области 2 сентября ожидаются дожди и грозы при температуре до +25°С

В среду, 2 сентября, в Рязанской области будет переменчивая погода. По данным синоптиков регионального ЦГМС, в регионе будет облачно с прояснениями, однако жителям стоит быть готовыми к кратковременным осадкам и локальным грозам.

Температурные условия останутся достаточно комфортными для начала осени. Ночью воздух остынет до +12…+17°С, а в дневные часы температура поднимется до +20…+25°С.

Особое внимание синоптики рекомендуют обратить на ветер. Ожидается юго-западное направление со средней скоростью 6–11 м/с. Однако местами по области возможны резкие усиления ветра, когда порывы будут достигать 15 м/с.