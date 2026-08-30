Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново были замкнутыми, рассказала в беседе с «АиФ» местная жительница Елена.

Мальчик пропал вечером 26 августа. По словам матери, он вернулся домой днем, а затем отправился на прогулку со знакомыми девочками. Встреча подростков произошла в заброшенном здании ПТУ.

После этого ребенок домой не вернулся. Мать обратилась в полицию, и к поискам подключились волонтеры. Утром 27 августа его тело нашли в том же заброшенном здании с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве задержали двух школьниц 15 и 16 лет. Накануне их арестовали на два месяца. Следствие предполагает, что девочки могли специально заманить мальчика в заброшенное здание.

Местная жительница отметила, что подростки знали друг друга, а девочки были старшеклассницами.

«Они были замкнутыми, мало общались. Говорят, что у них был какой-то список из тех, кого они хотят убить, в этом списке якобы были даже их родители. Но сейчас отец защищает дочь», — пояснила собеседница издания.

Мальчика похоронили в субботу в родной деревне. Проститься с ним пришли десятки человек.