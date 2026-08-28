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Новости России

В Подмосковье школьницы убили 12-летнего мальчика и сняли видео

Анастасия Мериакри
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Следственные органы Московской области расследуют резонансное уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Тело пропавшего несколько дней назад шестиклассника было обнаружено в заброшенном здании в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. По подозрению в совершении преступления задержаны две девочки-подростка.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 28 августа 2026 года в подвале заброшенного общежития в деревне Кабаново было найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, у погибшего множественные колото-резаные ранения.

Как пишет aif.ru, ребенок пропал в минувшую среду, после чего его мать обратилась в полицию. К поискам были подключены не только правоохранительные органы, но и волонтерские отряды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование взято под особый контроль Орехово-Зуевской городской прокуратуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и Следственного комитета задержали двух подозреваемых в возрасте 15 и 16 лет. По данным источников, близких к следствию, преступление было тщательно спланировано. Девушки заранее приобрели медицинские перчатки и приготовили ножи.

Сообщается, что жертву заманили в заброшенное здание под предлогом совместного распития пива. Кроме того, появилась информация, что в момент совершения преступления одна из подозреваемых вела видеозапись на мобильный телефон.

По данным aif.ru, есть несколько версий мотивов этого тяжкого преступления. По одной из них, мальчик был знаком с подозреваемыми и мог знать об их близких отношениях*. Девушки якобы опасались, что эта информация станет достоянием общественности в небольшой деревне. Одна из задержанных, по имеющимся сведениям, призналась, что давно хотела узнать, «что такое кровь и каково это — убивать».

Жители Кабаново сообщили, что девушки могли выполнять некие «задания». Не исключается версия, что убийство было совершено ради участия в деструктивном интернет-челлендже или для создания провокационного контента с целью получения «хайпа» в социальных сетях.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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