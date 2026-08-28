Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Происшествия

Военнослужащий из Рязани погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

Анастасия Мериакри
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27 августа около 10:00 утра на Колпинском шоссе в поселке Славянка произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погиб 43-летний мужчина, его супруга получила ранения.

По словам очевидцев, автомобиль выезжал с платной парковки и направлялся в сторону торгового павильона, когда прогремел взрыв. Мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте. Женщину, находившуюся в салоне, в состоянии шока извлекли из машины случайные прохожие, которые также помогли ей прийти в себя.

Как стало известно изданию «78.ru», погибший — 43-летний Сергей С., уроженец Рязани, проходящий службу в одной из воинских частей. Накануне трагедии он вернулся из отпуска на малую родину. По имеющимся данным, мужчина ранее выражал руководству обеспокоенность тем, что якобы находится «в списках на ликвидацию», и регулярно осматривал свой автомобиль перед поездками.

Его супруга Анна также находилась в отпуске и планировала выйти на работу в пункт выдачи заказов маркетплейса, расположенном рядом с местом ЧП 31 августа. В настоящее время женщина находится в больнице. У пары есть дети, дочь в данный момент пребывает в детском лагере.

Изначально в качестве предварительной причины назывался взрыв газобаллонного оборудования, однако позднее подтвердили наличие в автомобиле самодельного взрывного устройства. Территория происшествия была оперативно оцеплена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В ходе следственных действий были официально установлены личности погибшего и пострадавшей.

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