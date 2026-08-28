Фото: администрация Рязани
Общество

В Рязани открылся обновленный Воскресенский сквер

Анастасия Мериакри
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Торжественное открытие обновленного общественного пространства состоялось на улице Сельских Строителей в Рязани. Воскресенский сквер, который жители района давно ждали, официально стал новой комфортной точкой притяжения для семей, молодежи и всех горожан.

Масштабные работы были проведены в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Примечательно, что в 2025 году именно этот объект одержал уверенную победу в конкурсном отборе, набрав 7788 голосов неравнодушных рязанцев, что подтвердило высокий запрос района на качественное благоустройство.

Поздравить жителей с важным событием пришли депутат Государственной Думы Андрей Красов, депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также начальник управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив администрации города Мария Бобкова.

Особое внимание на празднике уделили людям, которые вносят значимый вклад в развитие микрорайона. Благодарности и поздравления были адресованы труженикам тыла, активным общественникам, педагогам, старшим по многоквартирным домам и молодым семьям.

Открытие сопровождалось насыщенной культурной программой. Для гостей выступили творческие коллективы: воспитанники Детской школы искусств №2, детского музыкального театра «Созвездие добра» и школы №70.

Помимо сцены, работали тематические зоны: мастер-классы провели столярная мастерская «Туки-туки» и Рязанское региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи (ВСКС). Представители спорткомплекса «Дельфин» организовали для посетителей динамичный спортивный интерактив.

Завершенный этап – это лишь начало преображения территории. В следующем году благоустройство Воскресенского сквера продолжится. Согласно утвержденной концепции, в планах властей создание единого гармоничного пространства, которое свяжет Воскресенский храм с мемориалом «Воинам-освободителям».

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