Рязанский религиовед Илья Повод назвал буддийский форум в Тыве важным мировым событием

Прошедший с 17 по 20 августа в Республике Тыва IV Международный буддийский форум стал одним из крупнейших гуманитарных событий в мире, которое выходит за рамки религиозной тематики. Об этом заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Илья Повод.

«Проведение международного буддийского форума в Тыве продемонстрировало, что Россия трансформировала сугубо духовное событие в значимый инструмент глобальной дипломатии. Москва, выступая в качестве надёжного посредника, предоставила ведущим мировым центрам буддизма возможность для прямого и честного диалога. На одной площадке объединил представителей самых разных философских школ без какого-либо менторского тона или попыток использовать религиозную повестку для достижения геополитических преимуществ», — отметил Илья Повод.

По его словам, в отличие от многих других государств, Россия обладает обширными территориями с исторически сложившимся буддийским большинством — это республики Тыва, Калмыкия и Бурятия, а также Алтай, Забайкалье и ряд районов Астраханской и Иркутской областей. Хурулы, дацаны, дуганы и кийды сегодня открыты не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных городах: Новосибирске, Омске и Екатеринбурге.

IV Международный буддийский форум «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества» посетили более двух тысяч участников из 20 стран мира, в том числе Камеруна, Китая, Непала, Испании, Индии, Шри-Ланки. Дискуссионная площадка объединила религиозных деятелей, ученых и политиков для обсуждения межконфессионального диалога, сохранения традиционных ценностей и развития международного научного сотрудничества.