Таролог рассказала, что необходимо успеть сделать каждому знаку зодиака до конца лета

До конца лета остались считанные дни, и это критически важное время для того, чтобы подвести итоги и не переносить старые «долги» в новый сезон. В беседе с «Москва 24» таролог и нумеролог Виктория Крылова составила подробный чек-лист дел, которые каждому знаку зодиака необходимо завершить до 31 августа для успешного старта осенью.

Овен

Представителям знака необходимо избавиться от «якорей» прошлого. Эксперт советует выделить один день на тотальную зачистку: ответить на старые письма, сдать отчеты и выбросить ненужные вещи. Если не сделать этого сейчас, к сентябрю мелкие задачи превратятся в огромный снежный ком.

Лев

Главная задача — разрешить себе быть в центре внимания. Не стоит обесценивать свои достижения или скромно отмахиваться от похвалы. Принятие комплиментов с благодарностью, а также небольшой подарок самому себе закрепят успех на весь предстоящий год.

Стрелец

Карты призывают спуститься с небес на землю. До конца августа необходимо провести честную «ревизию» работы и личных связей, отделив то, что приносит радость, от того, что лишь истощает ресурсы.

Телец

Настало время заявить о себе. Период ожидания «идеального момента» закончился. Один смелый шаг — публикация поста или звонок старому контакту — может принести серьезные дивиденды уже в октябре.

Дева

У знака накопилось несколько дел, которые постоянно откладываются. Критически важно выполнить хотя бы одну из этих задач (а в идеале — три) в ближайшие выходные. Это освободит ментальное пространство для новых осенних планов.

Козерог

Карты буквально требуют немедленно взять выходной. Представители знака слишком много работали последние месяцы, и переключение необходимо, чтобы войти в осень со свежей и ясной головой.

Близнецы

Конец лета — идеальное и максимально безболезненное время для чистки окружения. Пришло время легко расстаться с людьми, которые забирают энергию.

Весы

Эксперт рекомендует потренироваться в искусстве отказывать. До 31 августа стоит установить жесткие личные границы и сказать «нет» хотя бы одной невыгодной просьбе или тягостной встрече. Этот навык станет главным инструментом сохранения нервных клеток осенью.

Водолей

Энергия знака находится на пике. Если давно был план запустить новый проект, действовать нужно именно сейчас. Откладывание на сентябрь грозит увязанием в бытовых заботах и заморозкой идей.

Рак

Последние дни августа нужно посвятить укреплению физического состояния. Прогулки, спорт или курс массажа сейчас — это лучшая инвестиция, которая снизит высокие риски осенних простуд и болезней.

Скорпион

Главная задача — простить себя за прошлые ошибки. Груз самообвинений может заблокировать мощный финансовый поток в октябре. Таролог советует написать письмо своему прошлому «я» со словами прощения и сжечь его.

Рыбы

В личных отношениях накопилось напряжение, которое требует выхода. Необходимо найти время для откровенного разговора по душам. Если замолчать проблему сейчас, она рискует затянуться вплоть до зимы.

По словам Виктории Крыловой, выполнение этих небольших, но точечных действий поможет каждому знаку зодиака войти в новый сезон с легкостью и открытыми возможностями.