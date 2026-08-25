Мать погибшего на Бали россиянина указала на странные детали ДТП и пропажу $4000

На Бали при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний россиянин Константин из Калининграда. Официальная версия местных властей гласит, что мужчина разбился на мотоцикле в районе Саян, не имея при себе шлема. Однако мать погибшего, Татьяна, категорически не согласна с этой трактовкой событий, указывая на множество противоречий, пропажу крупной суммы денег и личных вещей, сообщает Shot.

По словам Татьяны, официальная версия рушится при первом же знакомстве с фактами. За два часа до трагедии Константин созванивался с другом по видеосвязи, и на нем был надет шлем. Будучи опытным мотоциклистом, он всегда строго соблюдал правила безопасности. После инцидента шлем с его виллы бесследно исчез.

Еще больше вопросов вызывают медицинские документы и фотографии из балийской больницы. Мать не обнаружила на теле сына характерных для серьезной мотоаварии ссадин или повреждений. В документах же указано, что мужчину нашли на дороге без признаков жизни, с сильным кровотечением и расколотым черепом. При этом в медучреждение его доставили уже с явными признаками трупного окоченения. Фотографий с места предполагаемого ДТП семье не предоставили, а свидетелей происшествия, по словам местных органов, не нашлось.

Особую настороженность вызывает финансовая сторона дела. За несколько часов до гибели Константин по громкой связи обсуждал с кем-то получение крупной зарплаты, находясь в людном месте. В день трагедии на его счет поступило более 300 тысяч рублей (около $4000). Однако банковская карта, которая должна была быть при нем, исчезла: в личных вещах, возвращенных из больницы, семья обнаружила только российские карты. Кроме того, из дома россиянина пропали недавно приобретенные MacBook Pro и iPhone 17.

Мать погибшего настаивает на проведении тщательного расследования и не верит в случайность произошедшего. В российском консульстве в Джакарте Shot подтвердили, что держат ситуацию на контроле: дипмиссия оказывает всестороннюю поддержку семье и взаимодействует с местными правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств смерти гражданина РФ.