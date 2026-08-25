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Общество

В Рязани начался приём заявок на конкурс «Лучший ТОС, двор, подъезд»

Олеся Чугунова
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский подчеркнул: благоустроенный двор — это логичное продолжение домашнего пространства. В городе немало жителей, которые разделяют этот подход и ежегодно собственным примером доказывают, что порядок и красота вокруг начинаются с личной инициативы.

В Рязани продолжается приём заявок на традиционный смотр-конкурс «Лучший ТОС, двор, подъезд». Он создан для тех, кто стремится сделать свою придомовую территорию уютной и привлекательной: высаживает цветы, обновляет подъезды, разрабатывает креативные проекты благоустройства и находит надёжных соседей-союзников.

В 2026 году соревнование проходит в пяти номинациях:

  • · лучший общественный проект;
  • · лучшая инициатива;
  • · лучший двор;
  • · лучший подъезд;
  • · личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления.

Участниками могут стать как ТОСы и домовые советы, так и обычные активные горожане. Заявки принимаются до 28 августа в ресурсном центре «ДОМ ТОС» по адресу: ул. Каширина, 1. Дополнительную информацию и консультации можно получить по телефону 29-48-16.

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