В Рязани начался приём заявок на конкурс «Лучший ТОС, двор, подъезд»

Глава администрации Рязани Борис Ясинский подчеркнул: благоустроенный двор — это логичное продолжение домашнего пространства. В городе немало жителей, которые разделяют этот подход и ежегодно собственным примером доказывают, что порядок и красота вокруг начинаются с личной инициативы.
В Рязани продолжается приём заявок на традиционный смотр-конкурс «Лучший ТОС, двор, подъезд». Он создан для тех, кто стремится сделать свою придомовую территорию уютной и привлекательной: высаживает цветы, обновляет подъезды, разрабатывает креативные проекты благоустройства и находит надёжных соседей-союзников.
В 2026 году соревнование проходит в пяти номинациях:
- · лучший общественный проект;
- · лучшая инициатива;
- · лучший двор;
- · лучший подъезд;
- · личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления.
Участниками могут стать как ТОСы и домовые советы, так и обычные активные горожане. Заявки принимаются до 28 августа в ресурсном центре «ДОМ ТОС» по адресу: ул. Каширина, 1. Дополнительную информацию и консультации можно получить по телефону 29-48-16.