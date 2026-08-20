По поручению Павла Малкова в Рязанской области начали работать центры здорового долголетия

В рязанских муниципалитетах стартовало открытие Центров медицины здорового долголетия. Как сообщает региональный Минздрав, эта инициатива реализуется во исполнение поручений губернатора Павла Малкова и в рамках федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Первые такие центры уже принимают пациентов на базах Ряжской и Скопинской районных больниц. Их ключевая задача — не терапия уже имеющихся недугов, а профилактика и выявление факторов риска на самых ранних этапах, задолго до перерастания в серьёзные патологии. В перечень обследований входят: диагностика мышечной силы и баланса, анализ состава тела, оценка сосудистой жёсткости и вероятности атеросклероза, а также расчёт биологического возраста. Если выяснится, что биологический возраст опережает паспортный на 5 и более лет, пациенту назначат углублённую диагностику для поиска причин преждевременного старения. Кроме того, каждому посетителю специалисты подготовят персональные рекомендации по рациону питания, физической активности, режиму сна и методам борьбы со стрессом.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Работа этих центров направлена на сохранение здоровья жителей региона. Раннее выявление рисков и своевременная профилактика – это залог долголетия, возможность сохранить активность на многие годы вперед. Вместе с диспансеризацией такие осмотры значительно повышают качество жизни в будущем. Помогаем людям сделать процесс контроля состояния своего здоровья при поддержке специалистов рязанского здравоохранения удобным и доступным. Важно не дожидаться, когда незначительные проблемы превратятся в серьезные медицинские диагнозы».

Услугами центров могут воспользоваться все жители области старше 18 лет. Пройти обследование разрешается как в рамках плановой диспансеризации, так и отдельно, если она уже была пройдена. Для удобства пациентов, помимо стационарного приёма, организованы и выездные бригады специалистов.

В ближайших планах — расширение сети. В этом году аналогичные подразделения появятся ещё в четырёх населённых пунктах: Шилове, Касимове, Сасове и областном центре Рязани.