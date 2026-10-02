В Рязани 4 и 5 октября изменится маршрут движения городского транспорта

В связи с проведением торжественной церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязани городской пассажирский транспорт переведут на измененную схему движения, а также введут ограничения для автомобилистов.

С 23:00 4 октября до 22:00 5 октября будет закрыто движение на участках:

· по улице Свободы — от пересечения с улицей Рыбацкой до входной группы в Лесопарк;

· по Окскому проезду — от пересечения с улицей Свободы до дома № 4.

В связи с этим автобусы маршрутов № 41М2, 46М3, 62М2 и 75М3 на отрезке между остановками «Бассейн Классика» и «пл. Свободы» будут следовать по улицам Кальной, Есенина и Грибоедова в прямом и обратном направлении, после чего продолжат движение по своим маршрутам.

Также на указанных участках дорог будет ограничена парковка частного транспорта. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и не оставлять машины в зоне ограничений.