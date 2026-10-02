Ученый объяснил появление светящихся «летающих тарелок» в Подмосковье

Светящиеся объекты, которые жители заметили возле деревни Ожогино в Подмосковье, могли появиться из-за неравномерного нагревания и остывания поверхности земли. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, необычный вид объектов связан с атмосферными процессами. Разогретая поверхность земли формирует восходящие потоки воздуха, которые создают облачные образования. При определенных условиях они могут сохранять устойчивую форму и выглядеть как зависшие в воздухе объекты.

«Атмосфера сама по себе очень причудлива, и такие явления чаще всего приятные сюрпризы, хотя порой люди и пугаются», — объяснил Эйсмонт.

Специалист отметил, что подобные образования обычно существуют недолго. Даже несколько десятков минут для устойчивого атмосферного объекта, по его словам, считается продолжительным временем.

Отдельно Эйсмонт объяснил свечение. Сами облака цвета не имеют, а необычные оттенки могут появляться из-за света фонарей, фар или окон, который отражается и преломляется в атмосфере. Ученый сравнил этот эффект с появлением радуги.

«Есть локальные очаги света, которые подсвечивают и отражают. Этот принцип схож с появлением радуги, которая нас совсем не удивляет», — рассказал научный сотрудник.

Ранее жители района сообщили, что два вечера подряд наблюдали в поле возле Ожогино крупные объекты, похожие на «летающие тарелки». По словам очевидцев, их диаметр составлял около 20 метров, объекты различались по цвету, бесшумно двигались над деревьями и некоторое время зависали над полем.