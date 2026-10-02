Врач назвала ранние признаки рака у женщин, которые часто игнорируют

Первые признаки некоторых онкологических заболеваний женщины могут принять за усталость, воспаление или обычное раздражение. На симптомы, которые сохраняются или появляются без понятной причины, стоит обратить внимание и обратиться к врачу, рассказала «Ленте.ру» онкогинеколог Анна Семенова.

По словам специалиста, при раке яичников одним из возможных признаков становится увеличение живота в объеме. Пациентки, как правило, замечают такие изменения в течение последних трех-шести месяцев.

Среди других возможных симптомов врач назвала слабость, сонливость, быструю утомляемость и нарушения менструального цикла. При этом такие жалобы могут возникать и по другим причинам, например из-за проблем с щитовидной железой или воспалительных процессов.

Рак тела матки тоже может проявляться изменением характера выделений. Кровотечение вне менструации считается одним из возможных признаков, но при росте опухоли выделения могут стать значительно обильнее привычного.

При раке шейки матки возможны водянистые или другие необычные выделения, которые сохраняются длительное время. Врач советует обращать внимание на изменения, которые не проходят самостоятельно.

Еще одним симптомом, который легко связать с инфекцией или раздражением, может стать постоянный зуд в области вульвы. Женщины могут объяснять его герпесом, натиранием бельем или другими причинами.

По словам Семеновой, насторожить должны также язвочки, появившиеся вместе с зудом и не проходящие длительное время. При таких симптомах врач рекомендует пройти обследование, поскольку по одним признакам определить причину изменений невозможно.