Фото: АО РГРЭС
Общество

Прокладка электросетей в Кальном вышла на завершающий этап. Энергетики обратились к жителям Рязани

Алексей Самохин
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АО «РГРЭС» начинает заключительный этап реконструкции электросетей в Кальном в Рязани. С понедельника специалисты перейдут к работам во дворах рядом с ЖК «Паруса».

На территории будет работать техника, необходимая для прокладки кабельной линии. Из-за этого жители могут столкнуться с временным шумом, а проход и проезд во дворах могут быть частично затруднены.

В «РГРЭС» сообщили, что завершить работы планируют максимум за две недели. После этого обновленный участок электросети введут в эксплуатацию.

Реконструкция должна повысить надежность электроснабжения жителей Кального. Энергетики попросили горожан учитывать проведение работ при передвижении по дворам и отнеслись с пониманием к временным неудобствам.

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