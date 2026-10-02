Прокладка электросетей в Кальном вышла на завершающий этап. Энергетики обратились к жителям Рязани

АО «РГРЭС» начинает заключительный этап реконструкции электросетей в Кальном в Рязани. С понедельника специалисты перейдут к работам во дворах рядом с ЖК «Паруса».

На территории будет работать техника, необходимая для прокладки кабельной линии. Из-за этого жители могут столкнуться с временным шумом, а проход и проезд во дворах могут быть частично затруднены.

В «РГРЭС» сообщили, что завершить работы планируют максимум за две недели. После этого обновленный участок электросети введут в эксплуатацию.

Реконструкция должна повысить надежность электроснабжения жителей Кального. Энергетики попросили горожан учитывать проведение работ при передвижении по дворам и отнеслись с пониманием к временным неудобствам.