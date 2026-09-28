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Общество

В Рязанской области мошенники начали рассылать СМС о «цифровой доверенности»

Анастасия Мериакри
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Злоумышленники адаптируются к новым мерам безопасности и меняют тактику обмана граждан. Если ранее телефонные мошенники массово обзванивали потенциальных жертв, то теперь они все чаще переходят на текстовые сообщения, электронные письма и мессенджеры. О новой схеме предупредили в рязанском отделении Банка России.

Переход на текстовые форматы связан с тем, что операторы связи активно внедряют защитные механизмы, которые блокируют подозрительные вызовы или предупреждают абонентов о потенциальной опасности. Чтобы обойти эти фильтры, мошенники инициируют первый контакт через СМС.

В тексте сообщения злоумышленники представляются сотрудниками авторитетных ведомств, таких как Социальный фонд, Федеральная налоговая служба или Банк России. Гражданам сообщают о якобы существующей угрозе и необходимости срочно переоформить или отменить некую «цифровую доверенность». В конце такого письма или сообщения всегда указывается номер телефона для «уточнения информации».

Если человек перезванивает по указанному номеру, начинается этап психологического давления. Под видом сотрудников службы безопасности у жертвы выманивают коды из СМС-сообщений. Якобы это необходимо для подтверждения смены номера для уведомлений в мобильном банке или на портале Госуслуг. На самом деле, передав этот код, гражданин добровольно отдает мошенникам полный доступ к своим счетам и личному кабинету. Альтернативный сценарий развития событий предполагает убеждение жертвы самостоятельно перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев подчеркивает, что государственные структуры никогда не используют неформальные каналы связи для решения официальных вопросов.

«Настоящие сотрудники государственных служб и правоохранительных органов не используют мессенджеры, социальные сети или СМС-сообщения для решения каких-либо вопросов. При возникновении сомнений нужно звонить только по номеру телефона, который указан на официальном сайте ведомства», — заявил эксперт.

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