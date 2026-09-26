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Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Алексей Самохин
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Французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший в свое время распад СССР, назвал 2026 год решающим для конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Le Figaro.

По словам Тодда, события на фронте в последнее время заметно ускорились. Историк считает, что уже в этом году противостояние подойдет к своей развязке.

«На самом деле всё идёт к финалу, в этом году всё станет ясно. Это интересно, потому что это будет год развязки. Об этом говорят давно, но сейчас на фронтах действительно наблюдается некое ускорение», — отметил историк.

Тодд не исключает, что финальный этап конфликта может сопровождаться ужесточением боевых действий. Именно с приближением развязки он связывает растущую нервозность лидеров Евросоюза.

По мнению исследователя, европейским руководителям после завершения конфликта придется объяснять собственные решения последних лет. Только тогда, считает Тодд, станет понятно, действительно ли Запад помогал украинцам или своими действиями усугублял их положение.

Широкую известность Эммануэлю Тодду принесло эссе La Chute finale, изданное в 1976 году, когда автору было всего 25 лет. Изучив демографические показатели СССР, молодой исследователь пришел к выводу, что советское государство распадется в течение ближайших 10-15 лет. Прогноз сбылся, и с тех пор мнение Тодда о крупных геополитических процессах воспринимают всерьез.

Если предсказание историка снова окажется точным, ответы на главные вопросы конфликта могут появиться уже до конца года. А вместе с ними, по логике Тодда, придет и время подводить итоги европейской политики в отношении Киева.

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