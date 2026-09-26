Свет в районе Сысоево в Рязани восстановят в течение двух часов

В Рязани 26 сентября произошло внеплановое отключение электроэнергии. Инцидент был зафиксирован в 17:38 по местному времени.

По предварительным данным, причиной обесточивания стало технологическое нарушение в работе сетей. В зону отключения попали потребители, проживающие в районе Сысоево, а также на улице Сысоевская.

Аварийная бригада энергетиков уже прибыла на место происшествия. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка электросети, чтобы как можно скорее возобновить подачу электричества.

Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет два часа.

Если у вас есть вопросы — звоните в диспетчерскую службу по телефону: 55‑01‑12.