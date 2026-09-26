Рязанцам стоит готовиться к снежной и нестабильной зиме с частыми оттепелями

Рязанцам стоит готовиться к капризам природы. Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов заявил, что предстоящая зима в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область, будет отличаться высокой нестабильностью, а объем осадков может оказаться таким же значительным, как и в прошлом году.

По словам синоптика, вероятность обильных снегопадов остается крайне высокой. Зимы в последние годы утратили свою предсказуемость и стали очень неоднородными. Жителей Московского региона и Рязанской области ждут резкие перепады температур, когда сильные похолодания и метели будут стремительно сменяться продолжительными оттепелями.

«Мы видим и снег с дождем, и приход метелей, и поэтому такой риск достаточно высок, что этой зимой также будет очень неоднородная погода», — цитирует Юрия Симонова агентство ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что разговоры о глобальном потеплении не означают полного исчезновения настоящей зимы. Погода будет вполне сезонной, с закономерными похолоданиями и метелями, однако периоды морозов будут регулярно прерываться потеплениями.