Знакомство в фитнес-зале и год разлуки закончились свадьбой благодаря псу Арчибальду

Руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась удивительной историей молодоженов, которых свела вместе не случайность и не приложение для знакомств, а четвероногий друг по кличке Арчибальд.

Всё началось 1 сентября — в день, когда многие решают начать новую жизнь и встать на путь здорового образа жизни. Михаил и Галина оказались в одном фитнес-зале и пересеклись в очереди к тренажеру. Слово за слово — молодые люди разговорились.

Выяснилось, что Михаил всю жизнь мечтал о собаке, а у Галины как раз был пёс по имени Арчибальд. Все последующие тренировки их разговоры крутились исключительно вокруг него — об Арчибальде. В какой-то момент Галина предложила вместе выгулять собаку, и такие прогулки быстро стали регулярными.

Однако судьба приготовила молодым людям испытание: Михаил был вынужден уехать из города. Целый год они не виделись. Но когда он вернулся и шел по улице, к нему со всех ног помчался знакомый пёс. Арчибальд узнал его! Галина подбежала следом за своим питомцем — и с того момента молодые люди больше не расставались.