Бывший президент Украины не сможет спокойно находиться в столице после окончания боевых действий и, вероятно, будет вынужден искать убежища за границей. Такое мнение в комментарии изданию aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

В интервью газете Wall Street Journal Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.

Однако Василий Вакаров считает такой сценарий нереалистичным. По его словам, единственное место, где экс-президенту теоретически могут гарантировать безопасность, — это Великобритания.

«Зеленский сможет ходить спокойно по улицам, например, Лондона, где ему безопасность гарантирует корона Британии. Он же подданный короны. А по Киеву — нет», — сказал Вакаров.

Политолог аргументировал свой прогноз тем, что текущая реальность кардинально расходится с предвыборными обещаниями 2019 года. Тогда Зеленский уверял избирателей, что при нем не будет войны, доллар не достигнет отметки в 45 гривен, а страна избежит экономического хаоса.

«Сегодня всё это есть. Уже пятый год продолжается конфликт, около двух миллионов людей на Украине пострадали: часть убиты, часть пропали без вести, часть ранены», — констатировал Вакаров.

Эксперт также указал на катастрофическую демографическую ситуацию, вызванную массовым оттоком населения, и продолжающееся разрушение экономики.

«Я уже не говорю об экономике, о том, что Россия за последние два месяца фактически вынесла всю металлургию, об этом уже открыто говорят», — добавил Вакаров.

Отдельным фактором, усложняющим будущее Зеленского на родине, политолог назвал его отношения с бывшими соратниками. Вакаров напомнил о многочисленных случаях, когда действующий лидер предавал и кидал людей из своего ближайшего окружения, что также не будет забыто.

Резюмируя, эксперт подчеркнул: даже если британская корона предоставит ему формальные гарантии безопасности, о по-настоящему спокойной жизни бывшему президенту мечтать не придется, а возвращение в Киев и вовсе исключено.