Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Бывший президент Украины не сможет спокойно находиться в столице после окончания боевых действий и, вероятно, будет вынужден искать убежища за границей. Такое мнение в комментарии изданию aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

В интервью газете Wall Street Journal Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.

Однако Василий Вакаров считает такой сценарий нереалистичным. По его словам, единственное место, где экс-президенту теоретически могут гарантировать безопасность, — это Великобритания.

«Зеленский сможет ходить спокойно по улицам, например, Лондона, где ему безопасность гарантирует корона Британии. Он же подданный короны. А по Киеву — нет», — сказал Вакаров.

Политолог аргументировал свой прогноз тем, что текущая реальность кардинально расходится с предвыборными обещаниями 2019 года. Тогда Зеленский уверял избирателей, что при нем не будет войны, доллар не достигнет отметки в 45 гривен, а страна избежит экономического хаоса.

«Сегодня всё это есть. Уже пятый год продолжается конфликт, около двух миллионов людей на Украине пострадали: часть убиты, часть пропали без вести, часть ранены», — констатировал Вакаров.

Эксперт также указал на катастрофическую демографическую ситуацию, вызванную массовым оттоком населения, и продолжающееся разрушение экономики.

«Я уже не говорю об экономике, о том, что Россия за последние два месяца фактически вынесла всю металлургию, об этом уже открыто говорят», — добавил Вакаров.

Отдельным фактором, усложняющим будущее Зеленского на родине, политолог назвал его отношения с бывшими соратниками. Вакаров напомнил о многочисленных случаях, когда действующий лидер предавал и кидал людей из своего ближайшего окружения, что также не будет забыто.

Резюмируя, эксперт подчеркнул: даже если британская корона предоставит ему формальные гарантии безопасности, о по-настоящему спокойной жизни бывшему президенту мечтать не придется, а возвращение в Киев и вовсе исключено.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Беспилотная опасность действовала ночью в Рязанской области
Следующая статья
Полнолуние в Овне 26 сентября перевернет жизни четырех знаков зодиака
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Полковник рассказал о боевых лазерах России 

Эксперт Матвийчук объяснил, почему США и Россия одновременно создают лазерное оружие против беспилотников. Подробности. 
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Россияне вспомнили страшное поверье о гробах из-за обилия грибов в лесах

Заполонившие леса лисички, боровики и подберёзовики уже не радуют, а пугают жителей страны.
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.
Темы
Происшествия

С банковского счета участника СВО похитили 1,9 млн рублей в Рязанской области

К главе надзорного ведомства обратилась жительница региона, сообщившая о хищении с банковского счета ее сына, участвующего в специальной военной операции, суммы в размере 1,9 миллиона рублей.
Происшествия

Курьер мошенников из Москвы похитил у рязанской пенсионерки 3 миллиона рублей

Однако, отдав пакет с деньгами незнакомцу, потерпевшая почти сразу осознала, что стала жертвой обмана, и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Погода

Учёный рассказал, когда ждать похолодания и возвращения «бабьего лета» в Рязанской области

Глобальные климатические аномалии продолжают диктовать свои правила, делая даже краткосрочные прогнозы погоды крайне нестабильными. О том, какие метаморфозы готовит атмосфера для Рязанской области в конце сентября и начале октября, рассказал Сергей Тобратов
Новости России

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на жилые дома в Ростовской области

В результате падения БПЛА там пострадали многоквартирные и частные жилые дома, промышленные объекты, здание школы, дворец культуры и припаркованные автомобили.
Новости России

Взрыв произошел на угольном месторождении в Якутии, есть погибшие

Эльгинское угольное месторождение является одним из крупнейших в России.
Происшествия

Над Рязанской областью минувшей ночью сбиты украинские БПЛА

В период с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября системы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интересное

Полнолуние в Овне 26 сентября перевернет жизни четырех знаков зодиака

Осень традиционно ассоциируется с замедлением, уютом и подготовкой к зиме. Однако финальные дни сентября 2026 года заставят планету жить в совершенно ином, бешеном ритме.
Происшествия

Беспилотная опасность действовала ночью в Рязанской области

В ночь на субботу, 26 сентября, на территории Рязанской области был введен режим беспилотной опасности. Предупреждение было объявлено в 01:40.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье