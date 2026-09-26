Погибли люди, загорелись два предприятия в результате атаки ВСУ на Краснодарский край

Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, повлекшей за собой трагические последствия. О результатах удара и текущей обстановке в регионе сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил о гибели людей в результате инцидента, выразив соболезнования их родным и близким. По уточненным данным, еще один человек получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии. Пострадавший был экстренно госпитализирован в районную больницу, где бригада медиков оказывает ему всю необходимую квалифицированную помощь.

В результате падения обломков БПЛА повреждения получило жилое здание. Кроме того, на территории района зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. К ликвидации последствий и тушению пожаров оперативно привлечены все профильные оперативные и экстренные службы.

Губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение главе Северского района Алексею Чевереву организовать адресную поддержку госпитализированному, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших.