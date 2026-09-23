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Новости России

Уже не по зубам: Коц увидел важный сигнал в ночном ударе по Киеву

Никита Рязанцев
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Российские реактивные беспилотники оказались неуязвимы для украинской системы ПВО, написал военкор Александр Коц на платформе «Макс», комментируя ночной удар по Киеву.

Как отметил журналист, противник признал, что в результате атаки «Гераней» были поражены 18 локаций.

«Мобильные группы с пулеметами годились против медленных моторов, реактивный дрон им уже не по зубам. Прикрыть его могут только зенитные ракеты, а их на каждый склад не поставишь», — пояснил Коц.

Корреспондент обратил внимание, что бойцы успешно атаковали в Киеве несколько складских помещений, где в том числе хранили материалы для производства БПЛА. Также поражены объекты транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в Вишневом под удар попало предприятие «Туканс». Коц пояснил, что это крупный поставщик 3D-принтеров, запчастей и пластика для печати. Атака негативно скажется на создании украинских дронов.

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