Уже не по зубам: Коц увидел важный сигнал в ночном ударе по Киеву

Российские реактивные беспилотники оказались неуязвимы для украинской системы ПВО, написал военкор Александр Коц на платформе «Макс», комментируя ночной удар по Киеву.

Как отметил журналист, противник признал, что в результате атаки «Гераней» были поражены 18 локаций.

«Мобильные группы с пулеметами годились против медленных моторов, реактивный дрон им уже не по зубам. Прикрыть его могут только зенитные ракеты, а их на каждый склад не поставишь», — пояснил Коц.

Корреспондент обратил внимание, что бойцы успешно атаковали в Киеве несколько складских помещений, где в том числе хранили материалы для производства БПЛА. Также поражены объекты транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в Вишневом под удар попало предприятие «Туканс». Коц пояснил, что это крупный поставщик 3D-принтеров, запчастей и пластика для печати. Атака негативно скажется на создании украинских дронов.