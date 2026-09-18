Два россиянина инсценировали разбой с перцовым баллончиком ради 150 млн рублей

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о хищении особо крупной суммы денег, которое злоумышленники попытались выдать за ограбление.

По версии следствия, летом 2026 года один из фигурантов, уроженец Пермского края 1997 года рождения, решил присвоить средства, которые ему доверили для перевозки. Зная, что ему предстоит транспортировать крупную сумму в Иркутск, мужчина заранее вовлек в преступный сговор своего знакомого (1998 года рождения).

В августе 2026 года, получив более 149 миллионов рублей, сообщники реализовали свой план. Во время «транспортировки» соучастник распылил обвиняемому в лицо перцовый баллончик, имитируя нападение неизвестных. После этого он скрылся с деньгами.

Чтобы отвести от себя подозрения, «пострадавший» в тот же день заявил в полицию о якобы совершенном на него разбойном нападении и сообщил о произошедшем доверителю средств. Однако правоохранительным органам удалось раскрыть эту инсценировку.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение. Обоим мужчинам инкриминируется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело передано в Академический районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.