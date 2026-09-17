Глава Стародубского округа и трое жителей Брянской области пострадали во время атаки БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. Инцидент произошел 17 сентября в селе Меленск Стародубского муниципального округа.

По официальным данным, в результате первоначального удара БПЛА самолетного типа пострадали трое сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия. Получившие ранения работники были экстренно доставлены в больницу.

На место происшествия для координации работ по ликвидации последствий и организации эвакуации пострадавших прибыл глава администрации Стародубского округа Александр Подольный. Однако во время проведения спасательных мероприятий противник нанес по населенному пункту повторный удар. В результате Александр Подольный получил осколочные ранения.

Кроме того, в ходе атаки было повреждено зернохранилище.