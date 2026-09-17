Фото: Первый канал
Новости кино и ТВ

Дмитриенко и Гагарина схлестнулись на съемках «Голос. Дети»

Анастасия Мериакри
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На съемочной площадке 13-го сезона шоу «Голос. Дети» (0+) произошел конфликт между наставниками. Как сообщает 7дней.ru, 20-летний Ваня Дмитриенко, ставший самым молодым тренером в истории проекта, и Полина Гагарина устроили словесную перепалку из-за сильного юного вокалиста, за которого оба хотели побороться.

По данным издания, в ходе жаркого спора Дмитриенко занял жесткую позицию, прямо заявив коллеге, что ее поведение «непрофессионально». В ответ Полина Гагарина пригрозила пожаловаться на молодого наставника его возлюбленной Анне Пересильд, которая в тот момент присутствовала в студии: «Я сейчас пожалуюсь Ане!».

Этот инцидент стал продолжением нарастающего напряжения между артистами. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказывал мнение, что Гагарина изначально была против кандидатуры Дмитриенко, видя в нем прямого конкурента: «Он моложе, талантлив, у него огромная аудитория. Многие участники захотят попасть именно к Ване, а не к Полине».

Напомним, что первый публичный конфликт между наставниками случился еще в конце августа. Тогда Гагарина раскритиковала наряд Дмитриенко, назвав его «бабушкиной кофтой», и потребовала ее снять. На шутливый ответ певца («Я не брал вашу кофту») певица отреагировала резко, назвав его «сволочью» и потребовав извинений, которые он тогда принес.

Несмотря на закулисные дрязги, сам Дмитриенко подчеркивает серьезный подход к работе. «Стать наставником — для меня большое достижение, которым я горжусь, но это и огромная ответственность, — признался он ранее. — Тяжело отпускать детей, к которым не повернулся, а на «Поединках» будет вообще ужас».

Премьера 13-го сезона вокального шоу состоится 25 сентября на Первом канале.

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