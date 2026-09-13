Харламов и Ковальчук раскрыли имя дочери

45-летний комик Гарик Харламов и его 33-летняя жена Катерина Ковальчук сообщили о рождении дочери. Пара поделилась радостной новостью в соцсетях и показала первые фотографии после родов.

Супруги признались, что некоторое время хотели сохранить известие о рождении ребенка только для себя. Теперь они решили рассказать поклонникам о пополнении в семье.

«Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви? Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье», — написали Харламов и Ковальчук.

На фотографиях с родов супруги показали первые моменты встречи с дочерью. На одном из снимков также раскрыто имя девочки — Алиса.

«Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька», — обратились родители к новорожденной.

Для Харламова это второй ребенок. У артиста есть дочь от предыдущего брака с актрисой Кристиной Асмус.