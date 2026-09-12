Павел Малков ознакомился с работой кинологического центра в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым совершили рабочую поездку в Рязанский колледж имени Н.Н. Комарова. Целью визита стало знакомство с работой учебно-кинологического центра, открытого год назад в рамках партийного проекта «Защита животного мира» («Единая Россия»).

За минувший год площадка превратилась в полноценный образовательный и социальный кластер. Здесь студенты не только оттачивают профессиональное мастерство, но и помогают бездомным животным найти новых хозяев.

В центре созданы все условия для обучения будущих кинологов и ветеринаров. Студенты занимаются дрессировкой собак, а ветеринарные специалисты проводят диагностику и лечение. Инфраструктура включает в себя учебные аудитории, клинику, зал для дрессировки, груминг-комнату, аптеку и кормокухню, где учащиеся самостоятельно готовят питание для подопечных.

Важно отметить, что это первый в стране центр, ориентированный на социализацию и адаптацию бездомных животных. Все собаки проходят полный цикл подготовки: обследование, лечение, вакцинацию и курс адаптации к человеку. Животных учат базовым командам, что значительно повышает их шансы обрести семью после получения всех необходимых документов.