От укусов клещей в Рязанской области пострадали 48 человек

За минувшую неделю в медицинские учреждения Рязанской области обратились 48 человек с жалобами на укусы клещей. Среди пострадавших находятся 10 детей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора по итогам оперативного мониторинга.

Специалисты ведомства напоминают, что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, в частности клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). Эти инфекции могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при выезде на природу.

Использовать репелленты, носите закрытую одежду и проводите самоосмотры после прогулок в лесу или парке. В случае обнаружения клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.