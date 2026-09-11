Павел Малков рассказал об очередной партии помощи для бойцов

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что для защитников собрали очередную партию помощи. В этот раз направляют экскаватор, автомобиль «Газель», дроны, радиостанции и рации, а также другую необходимую технику и оборудование.

Как и всегда, груз сформирован по запросам бойцов. Власти постоянно остаются на связи и стараются как можно быстрее помочь с тем, что нужно на передовой.