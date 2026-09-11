Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков рассказал об очередной партии помощи для бойцов

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что для защитников собрали очередную партию помощи. В этот раз направляют экскаватор, автомобиль «Газель», дроны, радиостанции и рации, а также другую необходимую технику и оборудование.

Как и всегда, груз сформирован по запросам бойцов. Власти постоянно остаются на связи и стараются как можно быстрее помочь с тем, что нужно на передовой.

«Спасибо всем, кто участвует в этой работе – предпринимателям, волонтёрам и всем неравнодушным рязанцам. Победа будет за нами!», — сказал Павел Малков.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани будут судить курьеров телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 560 000 рублей
Следующая статья
Год тюрьмы и 1,5 млн рублей компенсации присудили водителю за смертельное ДТП в Рязанской области

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости кино и ТВ

111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Темы
Общество

Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»

СберПрайм и «Вкусно — и точка» представляют коллекцию из пяти игрушек по мотивам образов СберКота и Куси
Общество

Т2 запустил реальную сеть 5G в России

T2, российский оператор мобильной связи, запустил 5G в 7 городах-миллионниках страны.
Общество

В Рязани обсудили профилактику подростковой преступности и организацию летнего досуга

Основными темами стали итоги работы по организации занятости и досуга детей в летний период и меры повышения эффективности профилактики правонарушений.
Армия и СВО

Рязанские волонтеры получили новое оборудование для пошива экипировки бойцам СВО

Рязанское движение «Шьём для наших» значительно расширяет производственные возможности.
Общество

Татьяна Панфилова провела личный прием граждан

Основной темой обсуждения стало благоустройство территорий.
Общество

В Рязани оштрафовали 23 нарушителей за земляные работы без разрешения

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 23 нарушителя, которые проводили земляные работы на территории общего пользования без необходимого разрешения.
Общество

Павел Малков напомнил о трудовом подвиге рязанцев в годы Великой Отечественной войны

Ровно три года назад, 11 сентября, Рязань получила почетное звание «Город трудовой доблести».
Общество

В Рязани продолжаются рейды по закрашиванию надписей о наркотиках

В Рязани продолжается активная работа по выявлению и ликвидации надписей пронаркотического содержания.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье