Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

Алексей Самохин
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Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Дагестан ночью 10 сентября. Все воздушные цели уничтожены, сообщил врио главы республики Фёдор Щукин.

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Пожары оперативно ликвидировали. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

Фёдор Щукин поблагодарил военнослужащих за отражение атаки и работу по защите региона.

Глава Дагестана призвал жителей республики не публиковать фотографии и видео работы ПВО, полёта беспилотников и последствий падения их фрагментов.

«Будьте бдительны и берегите себя», — обратился Щукин к дагестанцам.

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