В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Дагестан ночью 10 сентября. Все воздушные цели уничтожены, сообщил врио главы республики Фёдор Щукин.

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Пожары оперативно ликвидировали. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

Фёдор Щукин поблагодарил военнослужащих за отражение атаки и работу по защите региона.

Глава Дагестана призвал жителей республики не публиковать фотографии и видео работы ПВО, полёта беспилотников и последствий падения их фрагментов.