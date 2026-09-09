Пенсионеры останутся без выплат в декабре? Рязанский ответил на слухи

Пенсионеры в России не останутся без выплат из-за возможной нехватки денег у Социального фонда. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский назвал сообщения о задержках пенсий тревожными слухами и заявил, что оснований для такого сценария сейчас нет. Об этом пишет «Царьград».

В начале сентября в Telegram-канале, связанном с беглым олигархом, внесённым в список экстремистов и террористов, появилась публикация о якобы финансовом разрыве у Социального фонда. Авторы допустили, что к концу года в некоторых регионах может возникнуть нехватка средств для пенсионных выплат.

В качестве возможных последствий они назвали перенос сроков или поэтапную выдачу пенсий. Самым проблемным месяцем при этом назвали декабрь.

Рязанский заявил, что бюджет Социального фонда сформирован и средств для выполнения обязательств достаточно. Он отметил, что входит в правление фонда и получает информацию о его финансовом положении в рамках своей работы.

«На сегодняшний день никаких тревожных симптомов в этом плане не было», — подчеркнул Рязанский.

Даже если в будущем возникнут проблемы с поступлением средств, государство сможет компенсировать возможную нехватку. Федеральный бюджет выступает гарантом пенсионной системы и несет солидарную ответственность за выполнение обязательств Социального фонда. По словам Рязанского, фонд получает средства из двух основных источников. Это страховые взносы работодателей и государственное финансирование.

Если работодатели не выполнят план по перечислению взносов, федеральный бюджет сможет предоставить дополнительную субсидию или бюджетный заем.

«Форм участия государства может быть много. Но на сегодняшний день таких решений не принималось», — сказал эксперт.

Рязанский считает, что сообщения о возможном прекращении пенсионных выплат могут быть связаны с предвыборной кампанией.

«Это вот предвыборное такое нагнетание обстановки», — заявил он.

Таким образом, данных о подготовке задержек или поэтапной выдачи пенсий в России сейчас нет. Положенные выплаты пенсионерам гарантирует государство.