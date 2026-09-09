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Здоровье

Психолог объяснила, как усилить влечение во время близости с партнёром

Алексей Самохин
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Интимная близость при мягком освещении способна усилить влечение между партнерами. Сексолог и семейный психолог Екатерина Матвеева объяснила NEWS.ru, почему зрительный контакт может влиять на возбуждение.

По словам специалиста, желание полностью выключить свет нередко связано с неуверенностью в собственной внешности или стеснением. При этом темнота лишает партнеров важного источника визуальной обратной связи.

«Зрение — мощнейший эрогенный инструмент. Визуальная информация напрямую воздействует на гипоталамус, область мозга, регулирующую половое влечение», — сказала Матвеева.

Она пояснила, что во время близости человек получает визуальные сигналы от партнера: видит его мимику, движения и реакцию на происходящее. Такая обратная связь может усиливать эмоциональную связь и возбуждение.

«Возбуждение партнера буквально становится твоим собственным», — отметила сексолог.

При этом речь не идет о ярком верхнем свете. Матвеева рекомендует использовать мягкое и рассеянное освещение, например ночник или свечу. Такой вариант позволяет партнерам видеть друг друга, но не создает ощущения, что внимание сосредоточено на особенностях фигуры.

Для некоторых людей именно зрительные образы становятся одним из главных стимулов сексуального возбуждения. Полная темнота в таком случае убирает часть сенсорных сигналов, которые могут усиливать ощущения.

«Свет не должен быть ослепляющим. Достаточно мягкого рассеянного освещения от ночника или свечи, который создаст интимную атмосферу и позволит видеть друг друга, не акцентируя внимание на неидеальностях», — заключила Матвеева.

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