Что горело в Рязанской области 7 сентября: машина в Касимове и дачный дом в Сапожковском округе

Пожарно-спасательные подразделения Рязанской области за сутки ликвидировали два техногенных пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первый вызов поступил 7 сентября в 08:02 из Касимова: там загорелся автомобиль. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, огонь повредил моторный отсек машины. Улица, где случился пожар, не называется.

Второй пожар случился в тот же день в 09:29 в селе Смыково Сапожковского округа. Горел дом сезонного проживания. Тушить огонь выехали 5 человек на 2 единицах техники. На этот раз пламя охватило куда большую площадь, 72 квадратных метра, и дом сгорел полностью.

Оба пожара потушены, пострадавших не было.