В Шиловском округе водитель насмерть сбил пешехода на трассе

За пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погиб один человек, ещё 16 получили травмы разной степени тяжести.

Трагическое ДТП случилось вечером 4 сентября в Шиловском округе. Около 19:40 на 130-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород водитель «Лады Весты» сбил пешехода.

По предварительным данным, за рулём находился 45-летний житель Рязани. Под колёса его машины попал 40-летний мужчина, житель Александро-Невского округа. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.