Дрон ВСУ убил жителя Перми, четверо пострадали

В Перми беспилотник попал в многоквартирный дом, один человек погиб, ещё четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам местных жителей, которых цитирует SHOT, взрывы прогремели около 5:30 утра. Очевидцы рассказали, что после попадания дрона повреждения получили восемь этажей дома. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражали массированную атаку вражеских беспилотников. По оперативным данным, над Пермским краем сбили 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«Сегодня силами ПВО и мобильными огневыми группами была отражена массированная атака вражеских беспилотников. По оперативным данным, в небе над Пермским краем сбито 27 БПЛА», — рассказал Махонин.

Один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Обломки также повредили частный дом и придомовую территорию, к счастью, там никто не пострадал.

«В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, ещё четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Махонин поручил городским властям и профильным ведомствам ликвидировать последствия атаки. Для жителей повреждённого дома организовали пункт временного размещения. Фонд капремонта в ближайшее время начнёт восстановительные работы.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествий. Власти региона будут уточнять число пострадавших и масштаб разрушений по мере поступления новой информации.