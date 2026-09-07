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Новости России

В Севастополе при атаке дронов погибла девочка

Алексей Самохин
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Вечером 6 сентября силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, военные сбили три БПЛА. Однако избежать жертв и разрушений не удалось.

В районе улиц Николая Музыки и Супруна прогремели два взрыва. Обломки беспилотников упали на землю, ударной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Повреждения получили и автомобили во дворах.

По словам губернатора, один из беспилотников был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пиротехники обнаружили на месте сотни осколков.

От полученных ранений погибла девочка 2011 года рождения. Она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

«С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Семье окажем всю необходимую поддержку», — написал Развожаев.

Еще три человека получили ранения. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии и в коме, врачи борются за его жизнь. 18-летней девушке и ее 16-летнему брату оказали помощь в детской больнице, после чего их отпустили домой.

Развожаев призвал жителей соблюдать осторожность. При обнаружении обломков беспилотника или целого БПЛА подходить к ним нельзя — необходимо сразу позвонить по номеру 112.

Утром 7 сентября в Севастополе вновь объявили воздушную тревогу.

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