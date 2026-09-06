Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле имела особое значение. Такое мнение «Газете.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, переговоры состоялись после продолжительного перерыва. При этом и Москва, и Вашингтон положительно оценили итоги контакта.

«Вчерашнюю встречу в Кремле трудно назвать рядовой, потому что она прошла после значительного перерыва, который был вызван многими обстоятельствами. При этом мы видим, что обе стороны настроены положительно», — заявил Чепа.

Окончательные выводы о результатах переговоров, по мнению парламентария, можно будет сделать после поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев. Чепа считает, что ключевым станет то, как украинское руководство воспримет информацию, полученную от американской стороны. От этого, по его словам, будут зависеть дальнейшие шаги Москвы.

«О конкретных результатах мы сможем судить только после визита Уиткоффа и Кушнера в Киев. И тут мы будем оценивать по следующему параметру: насколько Зеленский и его кураторы воспримут ту информацию, которую им передадут», — пояснил депутат.

Отдельно Чепа обратил внимание на содержание переговоров. По его словам, стороны обсуждали не только украинский конфликт, но и двусторонние отношения России и США.

«Сама встреча между делегацией Трампа и Путиным уже говорит о многом. И тут важно, что встреча касалась не только украинского вопроса», — отметил парламентарий.

Как заявил Чепа, обсуждение двусторонней повестки может иметь значение для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.