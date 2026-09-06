СК расследует атаку ВФУ на Рязанскую область

Следственный комитет России проверит обстоятельства атак ВФУ, в результате которых пострадали мирные жители Луганской Народной Республики, Белгородской и Рязанской областей. Об этом сообщили в СК России.

По информации органов исполнительной власти, в ЛНР ранения получили семь человек. В Белгородской области после атаки беспилотника пострадал один мирный житель.

В Рязанской области в результате сегодняшней атаки ВФУ ранен один человек.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям виновных. В СК заявили о полном и всестороннем расследовании произошедшего.

Утром 6 сентября в Рязани обломки беспилотника повредили жилой дом. Последствия атаки зафиксировали и в Сапожковском округе, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, произошло возгорание на предприятии. Пострадал один человек.