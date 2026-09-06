Павел Малков сообщил о повреждении жилых домов обломками БПЛА

На территории Рязанской области минувшей ночью была введена беспилотная опасность. Оповещение от РСЧС поступило на телефоны жителей уже в 2:00 6 сентября, а повторный сигнал о сохранении угрозы пришёл в 7:30. Губернатор Павел Малков оперативно сообщил, что регион подвергается атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов, для отражения которой задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Падение обломков сбитых БПЛА привело к повреждениям жилого дома в Рязани и ещё одного строения в Сапожковском округе, кроме того, зафиксировано возгорание на одном из предприятий региона. Предварительная информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествий продолжают работать все необходимые оперативные службы.

Министерство обороны России раскрыло итоговые данные ночной работы ПВО. Всего дежурными средствами перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотников самолётного типа. Отражались атаки над территориями Рязанской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: избегать открытых участков и не подходить к окнам. Это необходимо для минимизации рисков в период действия угрозы.

Что делать: