Фото: www.kremlin.ru
Политика

Путин назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры о возможных путях урегулирования конфликта на Украине продолжались три часа десять минут, сообщает РИА Новости

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американская сторона серьезно подготовилась к визиту. Уиткофф и Кушнер представили свои предложения по возможному завершению боевых действий.

«Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования», — рассказал Ушаков.

По его словам, разговор получился содержательным и доверительным. Путин обозначил позицию Москвы по конфликту и вновь указал на необходимость устранить его первопричины.

Отдельно российский президент дал оценку ситуации в зоне специальной военной операции и обратил внимание на продвижение российских войск.

Ушаков рассказал и об одном из вопросов, который Путин специально поднял во время встречи. Речь шла о перезахоронении в Киеве нацистских преступников.

«Американцы взяли на заметку один момент, на который президент специально обратил внимание, а именно что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», — заявил помощник главы государства.

Представители США пообещали учесть оценки российской стороны во время предстоящих переговоров в Киеве. Какие именно предложения будут обсуждаться там, Ушаков не уточнил.

Кроме украинского конфликта, Путин, Уиткофф и Кушнер затронули экономические вопросы. Стороны рассмотрели возможные направления для совместных проектов между Россией и США.

Нынешняя встреча стала восьмым визитом Уиткоффа и Кушнера в Россию. Переговоры прошли накануне в Кремле.

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